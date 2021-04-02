Видео: в Удмуртии задержали подозреваемых в уничтожении леса на 3 миллиона рублей

Задержание проходило при силовой поддержке Росгвардии

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Удмуртской Республике совместно с коллегами из регионального управления ФСБ России и при силовой поддержке Росгвардии задержали троих мужчин, которые подозреваются в незаконной рубке деревьев на территории Завьяловского лесничества. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Удалось установить, что за несколько месяцев, без соответствующих документов, подозреваемые уничтожили 250 посадок. Таким образом общий ущерб составил более 3 миллионов рублей. Кроме того, они вырубали деревья на особо защитных участках леса.

Полученную древесину - свыше 300 кубометров, они продавали лесоперерабатывающим предприятиям.

Против организованной группы возбудили уголовное дело. Один из подозреваемых находится под стражей, остальных отпустили под подписку о невыезде.

Ситуацию прокомментировала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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