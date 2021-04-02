Жители Удмуртии смогут сдавать экзамены на права с помощью VR-очков Фото: Архив «КП» в Ижевске

RT на русском сообщает, что в Центре компетенций НТИ по направлению «Технологии компонентов робототехники и мехатроники» на базе Университета Иннополис создали автоматизированную систему сдачи экзаменов по вождению. Они предлагают использовать VR-технологии на теоретической части экзамена.

«Экзаменуемый надевает очки и отвечает на вопросы о правилах дорожного движения в условиях виртуальной среды. Геймификация процесса приема экзамена дает возможность обыгрывать реальные дорожные ситуации в 3D-симуляции», - объяснили в центре компетенций.

Такой способ сдачи экзамена исключит возможность использования шпаргалок для граждан,в том числе и для жителей Удмуртии.

Как предполагается, новая технология повысит прозрачность сдачи теоретической части.

А для практической части экзамена в автомобиле хотят установить аппаратно-программный комплекс, который будет состоять из камер, радаров и спутниковой навигации. Программа сама оценит безопасность вождения, анализируя показатели всех этих датчиков.

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