В школе №100 в Ижевске откроется первый городской морской класс Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

В школе №100 в Ижевске откроется первый в городе морской класс. Сейчас дети занимаются по этому направлению в спортивной школе «Дельфин». Для этого там есть все необходимое корабельное оборудование, однако не хватает места. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

К открытию класса педагоги школы пройдут обучение со специалистами морского центра «Дельфин».

«Социальному блоку администрации поставлена задача - найти варианты для расширения морского направления в системе дополнительного образования детей. И, конечно, моряки не могут без воды, поэтому базу «Дельфин» на Воложке просто необходимо восстанавливать. Ищем инвесторов для этого благого дела», - пишет мэр города Олег Бекмеметьев на своей странице в социальных сетях.

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