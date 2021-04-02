«Врачам надо говорить «спасибо»: жители Удмуртии рассказали, как лечились от коронавируса

Больницы столкнулись с огромной нагрузкой, подобной которой не было уже много лет Фото: Архив «КП» в Ижевске

Пользователи социальных сетей жаловались на систему здравоохранения с самого начала пандемии коронавируса. Говорили про многочасовые очереди в поликлиниках и больницах, писали о том, что скорую приходится ждать больше суток. Больницы столкнулись с огромной нагрузкой, подобной которой не было уже много лет.

Но были и другие истории,в которых жители Удмуртии наоборот, благодарили врачей за их работу, ответственность и благожелательность. Мы собрали несколько из них.

«Врачи вытаскивают «за уши»

«Мы же только глаза их видим, они все в масках, встретим на улице – не узнаем…» – пенсионерка Людмила Шадрина из Ижевска выражает благодарность врачам городской клинической больницы №2.

Людмила Алексеевна столкнулась с врачами осенью 2020 года. Муж вернулся с работы и, по всей видимости, «принес» инфекцию в дом. 27 ноября 2020 года женщина почувствовала недомогание. Она решила, что на самочувствие повлияла погода, но на другой день ей стало гораздо хуже: пропал голос, навалилась слабость.

«В понедельник вызвали врача – я уже к тому времени просто лежала с температурой 39,5. Муж не с первого раза, но быстро дозвонился в регистратуру в поликлиники №10. Ближе к вечеру появилась врач, на следующий день взяли мазок на инфекцию. Еще через два дня, в четверг вечером пришел положительный результат на коронавирус. Я к этому времени стала задыхаться, температура не спадала. А ведь не так давно я перенесла операцию, я же сердечник. Приехала коронавирусная бригада – девочки такие хорошие, осмотрели меня. Позвонили, посоветовались с заведующей, сказали, что боятся меня дома оставлять. И сами вызвали скорую помощь», – вспоминает пенсионерка.

Экипаж скорой помощи приехал приблизительно через два часа. Врач вел себя внимательно, вежливо. Людмилу Алексеевну отвезли по месту жительства во 2 ГКБ, быстро оформили и определили в палату.

Людмила Алексеевна столкнулась с врачами осенью 2020 года Фото: личный архив героев

«Состояние у меня было очень тяжелое, так и врачи сказали, без утайки. Восемь дней я лежала на кислороде. КТ удалось сделать в субботу. Я была очень испугана, даже не запомнила, какой процент легких у меня был поражен. Каждый вечер обход был, ко мне столько врачей приводили, что и не сосчитать: и пульмонолог, и ревматолог и другие», – продолжает Людмила Шадрина.

В больнице ижевчанка провела почти три недели и выписалась в середине декабря, написав благодарность всему медперсоналу второго терапевтического отделения.

«Я очень благодарна всем врачам, медицинскому персоналу, всем нянечкам и санитаркам – вытаскивают «за уши». Кормят изумительно, очень вкусно. Девочки даже слова не скажут, хоть мы и все больные, все капризные… Все, что попросишь, сделают, как за маленькими детьми за нами ходят! Палаты чистые, белье белоснежное. Все светло и чисто, сама атмосфера обстановка способствует выздоровлению».

Работают «на износ»

Бывший глава Якшур-Бодьинского района, полковник полиции в отставке Владимир Ефремов не только переболел сам, но и потерял из-за коронавируса родных. От болезни умерли его двоюродный брат, а через несколько месяцев – двоюродный племянник. После похорон брата в октябре 2020 года он и заболел. На больничном провел больше трех месяцев: инфекция протекала тяжело. К декабрю все еще оставалось 36% поражение легких, пошли осложнения на глаза и сердце.

Владимир Георгиевич вспоминает: «Врачи не оставляли ни на минуту. Больные всякие бывают. Иной пациент на пустом месте скандалить начнет – иногда даже подойдешь, пристыдишь. И так ведь доктора на износ работают. Не их вина, что болезнь новая и лечить ее как следует не научились. Врачам надо говорить «спасибо». Им так тяжело».

Началась болезнь как обычная простуда – температура оставалась нормальной, тревожил лишь сухой кашель. Ни скорая помощь, ни терапевт не могли определить коронавирус. Когда температура у пациента повысилась до 38 градусов, специалист выписал лекарства и оформил больничный лист.

Владимир Ефремов не только переболел сам, но и потерял из-за коронавируса родных Фото: личный архив героев

«Сатурация кислорода у меня оказалась нормальная, температуру сбили. Рентген показал, что с легкими все хорошо, я ушел домой. А потом, через два дня, мне очень плохо стало. Чувствовал, что вдохнуть могу, а выдохнуть не получается. И необъяснимая внутренняя паника охватывала. А я ведь в жизни ничего не боялся, я участник боевых действий», – рассказывает Владимир Георгиевич.

Участковый врач позвонила сама, поинтересовалась здоровьем пациента. Как только она услышала описание симптомов жалобы, врач приехала буквально через 15 минут, измерила содержание кислорода в крови. Значение было тревожно низким! Участковая тут же вызвала скорую помощь, которая отвезла мужчину в Завьяловскую районную больницу.

«В больнице сразу сделали томографию, которая выявила 58% поражение легких. А ведь я после первой чеченской кампании часть легкого потерял. И, наконец, повторный анализ выявил коронавирус. В стационаре я долго лежал, месяц с лишним. Тест раза четыре делали, и каждый раз – положительный результат. Как сложно эта пневмония излечивается», – рассказал Владимир Ефремов.

«У меня все было идеально»

Наша коллега Ульяна Колмогорова узнала, что контактировала с больным коронавирусом и сама ушла на самоизоляцию, продолжая работать удаленно. Через неделю возникли первые симптомы инфекции.

«Сначала начало першить в горле – до пандемии я бы даже не обратила внимания. Но затем началась мощная слабость, то и дело приходилось отходить от компьютера, чтобы минут 30 полежать. Пару раз поднималась температура, но не выше 37,3. Вскоре мне стало настолько плохо, что я буквально не могла подняться с кровати. При этом у меня ничего не болело, просто совсем не было энергии», – рассказывает девушка.

Ульяна поехала в частную клинику и сделала тест. Она хотела убедиться, что это не самовнушение. И уже к вечеру пришел положительный результат.

«Несколько моих знакомых уже болели коронавирусной инфекцией, они рассказывали, как по пять дней ждали врача, как буквально заставляли скорую их осматривать и прочие ужасы», – рассказывает Ульяна. «Я тогда подумала: ну, все, сейчас начнется…»

Ульяна Колмогорова узнала, что контактировала с больным коронавирусом и сама ушла на самоизоляцию, продолжая работать удаленно Фото: личный архив героев

Ижевчанка тем не менее позвонила на горячую линию. Со второго раза удалось дозвониться, трубку взяла очень вежливая женщина, которая расспросила о симптомах, а затем предложила позвонить в регистратуру поликлиники и вызвать врача на дом. В регистратуре поликлиники №6, к которой Ульяна прикреплена по месту жительства, ответили сразу. Сообщили, что спецбригада сможет приехать вечером или на следующее утро.

«Меня удивило, что после этого мне перезвонил участковый терапевт и все уточнил. А ровно в 16:55 приехали врачи! Я живу в частном доме, так у меня вся улица сбежалась посмотреть, как ко мне в спецбригада в полной амуниции приехала. Врач меня осмотрела, измерила уровень кислорода, послушала легкие, сказала, что все нормально, и выписала противовирусное средство», – говорит Ульяна Колмогорова.

Девушке предложили вызвать повторно вызвать бригаду в пятницу, чтобы в понедельник сделать второй тест. Спецбригада прибыла без опозданий, анализ взяли уже у всей семьи.

«У меня все было настолько идеально, что я подумала: наверное, дело в том, что я журналист. Но потом врач спросил меня о месте работы, чтобы подать данные в Роспотребнадзор, и я поняла, что об этом никто не знал», – смеется Ульяна.

Терапевт посещала семью каждый день

В семье Марии (имя изменено. – Прим. ред.) заболели все: сама героиня истории, муж, сын – инвалид 1 группы – и его супруга.

«Вечером сразу у всех температура поднялась, у нас с невесткой до 37,3 всего, а вот у мужчин была высокая: 39,8 – 39,9», – делится Мария.

Ее сыну сделали КТ, поражения легких не было. Но у мужа и невестки даже флюорография показала двустороннюю пневмонию. После этого вызвали на дом врача из железнодорожной больницы. Сразу взяли анализы на коронавирус: все четыре мазка подтвердили инфекцию.

Жители Ижевска жаловались на многочасовые очереди в поликлиниках и больницах Фото: Сергей ГРАЧЕВ

«Я была просто поражена: нам пакетами начали дорогостоящие лекарства против коронавируса. Я думала, мне надо будет все покупать, искала в интернете, но врач сказала, что нам полагается бесплатно», – рассказывает Мария.

Участковый терапевт каждый день посещала семью или звонила и спрашивала о самочувствии. Чтобы не подхватить в больнице дополнительную инфекцию, решили попробовать лечиться амбулаторно. «Я очень благодарна нашим врачам. Если бы стало хуже, нас все равно бы госпитализировали. А так нас три недели контролировали, хоть и тяжело было, в основном, первую неделю. У меня самой 10% поражения легких было. Но через 5-6 дней после начала лечения стало легче: начало обоняние восстанавливаться, силы появились.»

КСТАТИ!

Коронавирус опосредованно повлиял на всех. Самоизоляция сильно изменила многие жизни, в том числе и в лучшую сторону. Мы собрали и такие добрые истории.

«Благодаря самоизоляции мы очень быстро переехали! До этого жили с мужем и ребенком у родителей. Своя квартира была в предчистовой отделке, из мебели – только кухонный гарнитур, диван и детская кроватка. Ремонт мог бы затянуться до лета... И тут 31 марта объявили самоизоляцию. Мы поняли: надо делать сейчас. За день погрузили в машину все самое необходимое и заселились. Сейчас уже в квартире полный порядок и комфорт», – рассказывает ижевчанка Ксения Аксенова.

«Отучился на дистанте, это что-то новое», – пишет в соцсети ижевчанин.

«Мы открыли свой бизнес, а ведь три года мечтали», – делится другой.

Самоизоляция сильно изменила многие жизни, в том числе и в лучшую сторону Фото: Алена Селезнева

Вот что рассказывает Илья (имя изменено. – Прим. ред.) о радикальных изменениях, произошедших в его жизни за этот период:

«С бывшей женой отношения были прохладными уже около двух лет. Карантин, видимо, сыграл решающую роль. Она была на удаленке – училась, нервничала, стала «утопать» в домашнем хозяйстве. Начались скандалы, она поняла, что у нее окончательно пропали чувства. И как-то я прихожу домой – нет ни ее, ни детей. Я пытался сохранить семью, но не получилось. Тогда я решил просто перестроить свою жизнь, с детьми продолжаю общаться, помогаю. Через четыре месяца после развода я случайно встретился с девушкой, и оказалось, что восемь лет назад мы уже были вместе, просто потом судьба развела. Я снова нашел любовь, и теперь мы счастливы вместе!».

А вот автор этого текста на самоизоляции впервые за много лет вернулась к комнатному цветоводству.

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