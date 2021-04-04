77 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Удмуртии

Коронавирусом в Удмуртии заразились 77 человек. 35 из них - жители Ижевска Фото: Амир Закиров

На утро 4 апреля выявили еще 77 новых случаев заболевания коронавирусом в Удмуртии. Выздоровели 74 пациента. По данным оперштаба республики, летальных случаев за сутки не произошло.

Коронавирус нашли у 35 жителей Ижевска, 9 жителей Сарапула, 8 жителей Шарканского района. Заболели также шесть жителей Глазова, четыре жителя Камбарского района и три жителя Алнашского района. По два жителя заразились новой инфекцией в Воткинске и Сарапульском районе, по одному – в Балезинском, Граховском, Каракулинском, Кезском, Киясовском, Увинском, Ярском районах и Можге.

С марта 2020 года в Удмуртии выявили 31 058 случаев заболевания коронавирусом. На данный момент 2 589 заболевших чувствуют себя удовлетворительно, 407 переносят болезнь в средней степени тяжести, и 81 пациент находится в тяжелом состоянии.

48 221 жителю Удмуртии поставили прививку от коронавируса. Из них 35 167 получили второй компонент вакцины.

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