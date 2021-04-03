Последний звонок для старшеклассников Удмуртии состоится 22 мая

Последний звонок перенесли Фото: Диля Ахмадишина

Последний звонок для 11-классников прозвенит 22 мая. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки Удмуртии.

Изначально планировалось отметить праздник 21 мая. Но дату перенесли из-за контрольных работ для девятиклассников по географии и иностранным языкам.

Об ограничительных мерах из-за коронавируса не сообщается. В прошлом году старшеклассники не могли отметить праздник традиционными гуляниями. Поэтому мероприятия проходили онлайн.

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