Более 123 дорожных объектов проверят в Удмуртии

В Удмуртии проверят дороги, которые ремонтировали с 2017 года Фото: Архив КП

1 апреля в Удмуртии начали проверять региональные и межмуниципальные трассы. Об этом сообщил председатель правительства республики Ярослав Семенов.

Дорожники проверят всего 123 объекта на территории региона.

На данный момент проверили около 270 км дорог, которые отремонтировали и реконструировали с 2017 года. Дорожники выявляют дефекты покрытия и передают данные подрядчикам. Те должны будут заменить поврежденные участки незамедлительно.

Выезды продлятся до 15 мая. Дорожники будут выезжать на каждую дорогу по два–три раза.

А 5 апреля начнут проверять гарантийные дороги Ижевска.

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