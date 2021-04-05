Погода в Ижевске 5 апреля: ожидается до +7 °С и местами мокрый снег с дождем

Снег с дождем ожидаются в Удмуртии 5 апреля
Фото: Архив КП
Доброе утро, Ижевск! На календаре 5 апреля, понедельник. По данным удмуртского гидрометцентра, в столице региона сегодня вновь пасмурная погода.
Днем температура воздуха достигнет +5...+7 °С. На небе будет облачно. Синоптики обещают местами осадки в виде мокрого снега и дождя. Юго-западный ветер подует со скоростью 5-10 м/c.
Ночью столбик термометра опустится до 0...-2 °С. Также будет идти небольшой снег.
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