Еще 77 новых случаев коронавируса зарегистрировали в Удмуртии

За все время пандемии в республике зарегистрировали уже 31 135 случаев заражения COVID-19
Фото: Амир Закиров
За минувшие сутки в Удмуртии выявили 77 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб республики.
При этом количество выздоровевших пациентов составило 76 человека. К счастью, никто из жителей не скончался от этой болезни.
За все время пандемии в республике зарегистрировали уже 31 135 случаев заражения COVID-19. Из них смогли вылечится 27 669 пациентов. 388 жителей, к сожалению, скончались.
Всего в Удмуртии провели 984 087 исследований на коронавирусную инфекцию, из них за последние сутки - 3 095.
В республике вакцину получил 48 221 человек.
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