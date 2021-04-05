Еще 77 новых случаев коронавируса зарегистрировали в Удмуртии

За все время пандемии в республике зарегистрировали уже 31 135 случаев заражения COVID-19 Фото: Амир Закиров

За минувшие сутки в Удмуртии выявили 77 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб республики.

При этом количество выздоровевших пациентов составило 76 человека. К счастью, никто из жителей не скончался от этой болезни.

За все время пандемии в республике зарегистрировали уже 31 135 случаев заражения COVID-19. Из них смогли вылечится 27 669 пациентов. 388 жителей, к сожалению, скончались.

Всего в Удмуртии провели 984 087 исследований на коронавирусную инфекцию, из них за последние сутки - 3 095.

В республике вакцину получил 48 221 человек.

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