Более 100 тысяч рублей собрали на благотворительном заплыве для детей с ДЦП и аутизмом в Ижевске

В этом году впервые в благотворительном заплыве в Ижевске приняли участие дети с особенностями развития Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

На базе спорткомплекса «Динамо» прошел благотворительный заплыв, участие в котором приняли 200 человек от 6 до 70 лет. Удалось собрать более 100 тысяч рублей. Средства будут направлена на организацию занятий по плаванию для детей с ДЦП и аутизмом. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В этом году впервые в заплыве приняли участие дети с особенностями развития. Всего прошло 39 заплывов. Участники преодолевали дистанцию в дистанции 25, 50 и 100 м вольным стилем. А еще прошли эстафеты семей и корпоративных команд.

«С одной стороны такие мероприятия дают возможность собрать средства для нуждающихся в них детей, а с другой — это популяризация массового спорта и здорового образа жизни» — сказал руководитель Администрации Главы и Правительства Удмуртии Сергей Смирнов.

Всех причастных к заплыву поприветствовала участница Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, 16-ти кратная чемпионка России по плаванию на открытой воде Анастасия Крапивина.

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