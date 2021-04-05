Удмуртия занимает второе место в ПФО по уровню закредитованности Фото: Архив «КП» в Ижевске

За февраль 2021 года жители Удмуртии взяли кредитов на сумму 13,5 млрд рублей. Это не на 3,3 млрд рублей больше, чем в 2020 году. Такую статистику опубликовал Удмуртстат.

Получается, что на каждого жителя республики в среднем приходится по 140,9 тыс. рублей займов. Такой показатель выводит Удмуртию на второе место в Приволжском федеральном округе по уровню закредитованности. Первое место занимает Татарстан, а тройку лидеров в этом направлении замыкают блажащие соседи нашего региона – Пермский край.

Кроме того, в Удмуртии вырос и долг по кредитам. Сейчас общая сумма задолженности составляет 210 млрд рублей.

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