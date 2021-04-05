Четверо пятиклассников из Удмуртии собирают 300 тысяч на строительство спортплощадки для детей с ОВЗ

Проект школьников из Воткинска победил в конкурсе крупной краудфандинговой платформы Фото: pixabay.com

Четверо пятиклассников Воткинской школы №17 создали проект «Спорт для всех», который стал победителем в конкурсе крупной краудфандинговой платформы. Ребята хотят собрать 300 тысяч на строительство спортплощадки для детей с ограниченными возможностями здоровья в их родном городе. Об этом сообщает пресс-служба образовательного центра «ТАУ».

«Здоровье - жизнь, а жизнь - движение! Мы дарим радость детства!» - под таким девизом реализуется проект «Спорт для всех».

К своей заявке школьники приложили трогательное видео, в котором рассказали, почему для них так важен этот проект.

Так, площадку хотят поставить рядом с организацией «Особое детство». Деньги требуются на закупку и установку специальных тренажеров.

Их идею уже поддержали 11 спонсоров. На данный момент удалось собрать 5 100 рублей.

«Эту площадку ждут более 400 детей с ОВЗ, проживающих в Воткинске. Мы желаем удачи ребятам и следим за реализацией проекта!» - говорится в сообщении.

Кстати, проект вошел в ТОП-10 в конкурсе детских стартапов «Большое начинается с малого». Конкурсный отбор был высоким: всего прислали 311 заявок, и только 10 были отобраны для размещения на крупной краудфандинговой платформе.

СПРАВКА «КП»:

Краудфандинг - коллективное сотрудничество людей, которые добровольно объединяют свои деньги, чтобы поддержать проекты других людей или организаций.

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