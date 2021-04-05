Житель Удмуртии отправится на 2 года в колонию строгого режима за кражу в церкви

Житель Удмуртии похитил украшения из иконной лавки на общую сумму в 5 тысяч рублей Фото: Константин ИВШИН

54-летний житель села Водзимонье Вавожского района Удмуртии осужден на 2 года и 3 месяца за кражу из церкви. Он отправится в колонию строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

В ходе следствия выяснилось, что днем 8 ноября 2020 года подсудимый, воспользовавшись тем, что в храме Вознесения Господня в родном селе идет служба, похитил украшения из иконной лавки. Через витрину он вытащил две серебряные цепочки, серебряное кольцо и деревянные четки на общую сумму более 5 тысяч рублей.

Впоследствии цепочки он продал своему односельчанину.

Кроме того, отмечается, что мужчина уже неоднократно был судим. А на момент совершения данного преступления имел 2 неснятых и непогашенных судимости за кражи и разбойное нападение.

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