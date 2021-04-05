Минстрой России признал Ижевск городом с благоприятной средой Фото: Диля Ахмадишина

Минстрой России опубликовал результаты индекса качества городской среды за 2020 год. Так, согласно данным, в Удмуртии произошел рост этого показатели почти во всех городах. Ижевск набрал 187 баллов, тогда как в 2019 году город получил лишь 172 балла. Выше всего эксперты оценили наш город в направлениях: жилье и прилегающее пространство, социально-досуговая инфраструктура и прилегающие пространства. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Стоит отметить, что несмотря на рост показателя, только результат Ижевска может говорить о том, что в столице Удмуртии установилась благоприятная городская среда. Так как благоприятной среда в городе считается тогда, когда индекс находится в диапазоне от 181 до 360 баллов.

Глазов набрал 175 баллов, Воткинск - 172 балла, Сарапул - 170 баллов, Можга - 177 баллов. В среднем по городам Удмуртии показатель увеличился на 9 баллов.

«Хотя предыдущий год был непростым, большинству субъектов удалось достичь хороших результатов. Можно отметить и готовность к переходу в «цифровую среду» - наши города готовы работать с онлайн-сервисами, социальными сетями, чтобы стать более открытыми для своих жителей и туристов. Уверен, что в следующих годах мы увидим рост индекса в том числе благодаря запуску нового проекта - общероссийской платформы по голосованию за благоустройство, которая значительно упрощает участие граждан в решении вопросов формирования комфортной городской среды», - заявил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Максим Егоров.

Кстати, среднее значение индекса качества городской среды по России за 2020 год составило 177 баллов. Достигнуть отметки, необходимой для признания среды благоприятной, смогли 76 городов страны. Таким образом, общее количество городов с благоприятной городской средой достигло 375. Доля таких населенных пунктов по всей стране составляет 33,6%.

СПРАВКА «КП»:

Индекс качества городской среды - это показатель состояния городской среды, измеряемый в баллах. Индекс позволяет муниципальным властям понять, на какие аспекты развития городской среды необходимо обратить внимание в первую очередь, чтобы жизнь в том или ином населенном пункте стала комфортной, безопасной и интересной. Каждый город может получить до 360 баллов (36 индикаторов оцениваются по шкале от 1 до 10 баллов). Оценка до 180 баллов говорит о в целом неблагоприятной городской среде, а от 181 и выше - о в целом благоприятной.

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