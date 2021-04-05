Карта распространения коронавируса на 5 апреля 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 5 апреля 2021 года Фото: Алена Селезнева

За минувшие сутки в Удмуртии выявили 77 новых случаев заражения коронавирусом. При этом количество выздоровевших пациентов составило 76 человек. К счастью, никто из жителей не скончался от этой болезни.

Всего в Удмуртии провели 984 087 исследований на коронавирусную инфекцию, из них за последние сутки - 3 095.

Рассказываем о статистике по районам и городам:

Ижевск — 14 859

Глазов — 1 357

Воткинск — 1 342

Можга — 1 743

Сарапул — 1 140

Завьяловский район — 1 738

Алнашский район — 603

Балезинский район — 470

Вавожский район — 281

Воткинский район — 355

Глазовский район — 319

Граховский район — 194

Дебесский район — 265

Игринский район — 714

Камбарский район — 279

Каракулинский район — 213

Кезский район — 309

Кизнерский район — 334

Киясовский район — 215

Красногорский район — 312

Малопургинский район — 473

Можгинский район — 291

Сарапульский район — 364

Селтинский район — 266

Сюмсинский район — 225

Увинский район — 802

Шарканский район — 534

Юкаменский район — 253

Якшур-Бодьинский район — 465

Ярский район — 272

В республике вакцину получил 48 221 человек.

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