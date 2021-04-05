Карта распространения коронавируса на 5 апреля 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 5 апреля 2021 года
Фото: Алена Селезнева
За минувшие сутки в Удмуртии выявили 77 новых случаев заражения коронавирусом. При этом количество выздоровевших пациентов составило 76 человек. К счастью, никто из жителей не скончался от этой болезни.
Всего в Удмуртии провели 984 087 исследований на коронавирусную инфекцию, из них за последние сутки - 3 095.
Рассказываем о статистике по районам и городам:
Ижевск — 14 859
Глазов — 1 357
Воткинск — 1 342
Можга — 1 743
Сарапул — 1 140
Завьяловский район — 1 738
Алнашский район — 603
Балезинский район — 470
Вавожский район — 281
Воткинский район — 355
Глазовский район — 319
Граховский район — 194
Дебесский район — 265
Игринский район — 714
Камбарский район — 279
Каракулинский район — 213
Кезский район — 309
Кизнерский район — 334
Киясовский район — 215
Красногорский район — 312
Малопургинский район — 473
Можгинский район — 291
Сарапульский район — 364
Селтинский район — 266
Сюмсинский район — 225
Увинский район — 802
Шарканский район — 534
Юкаменский район — 253
Якшур-Бодьинский район — 465
Ярский район — 272
В республике вакцину получил 48 221 человек.
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