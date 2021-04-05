10 детей с ОВЗ из Удмуртии стали призерами всероссийских соревнований по адаптивному горнолыжному спорту

Фото: пресс-служба Министерства спорта и молодежной политики Удмуртии

В Удмуртии прошли 5 республиканские соревнования по адаптивному горнолыжному спорту «Старты мечты». Участие в них приняли 46 спортсменов от 5 до 20 лет. До этого наши ребята представляли республику во всероссийских соревнованиях в Казани, Красноярске, Вологде, Уфе. Так, 10 детей с ограниченными возможностями здоровья в течение горнолыжного сезона 2020-2021 года привезли в регион несколько призовых медалей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта и молодежной политики Удмуртии.

В Ижевске же на стартах была представлена категория «Горнолыжная семья», в которой приняли участие 13 семей. Вместе с ребенком с инвалидностью на старт вышли родители, братья, сестры.

Недавно мы рассказывали про четверых пятиклассников из Удмуртии, которые собирают 300 тысяч рублей на строительство спортплощадки для детей с ОВЗ. А в Ижевске более 100 тысяч рублей собрали на благотворительном заплыве. Средства будут направлены на организацию занятий по плаванию для детей с ДЦП и аутизмом.

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