Тротуар и велодорожку по улице 10 лет Октября отремонтируют в Ижевске до конца мая

Тротуар и велодорожку по улице 10 лет Октября отремонтируют в Ижевске до 30 мая Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

Пресс-служба администрации Ижевска сообщает, что тротуар и велодорожку вдоль улицы 10 лет Октября отремонтируют до 30 мая. Сейчас там прокладывают водопровод и ливневую канализацию.

Восстановлением асфальта займется подрядчик, после завершения монтажа коммуникаций.

Кроме того администрации Индустриального района поручили постоянно контролировать состояние временных мостков для удобства прохода пешеходов на этом участке.

Администрация Ижевска принесла извинения горожанам за временные неудобства.

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