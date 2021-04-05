В Удмуртии 18-летний молодой человек скончался под колесами грузового поезда

В Удмуртии 18-летний молодой человек скончался под колесами грузового состава на перегоне Можга-Пычас Фото: pixabay.com

В ночь с 4 на 5 апреля, в управление на транспорте МВД России по ПФО поступило сообщение о том, что на перегоне Можга-Пычас под грузовой поезд попал молодой человек 2002 года рождения. Он получил смертельную травму, сообщает пресс-служба ведомства.

На данный момент обстоятельства произошедшего неизвестны.

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