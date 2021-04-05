С 1 июля 2023 года жителям Удмуртии начнут выдавать электронное удостоверение личности Фото: Архив «КП» в Ижевске

1 декабря 2021 года в Москве начнется выдача электронных паспортов для граждан. В регионах, в том числе и в Удмуртии, бумажную версию планируют начать заменять не позднее 1 июля 2023 года, сообщает RT на русском.

Отмечается, что новый документ представлять собой пластиковую смарт-карту с фотографией, именем и датой рождения. Внутри будет находится чип с персональными и биометрическими данными владельца - изображение лица и отпечатки двух пальцев.

Адрес регистрации не будет отображаться на самой карте. Эти данные вносятся в чип. Следовательно, при переезде не придется меня документ полностью.

А еще планируется запустить мобильное приложение, выполняющее функции паспорта.

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