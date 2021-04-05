Жительница Ижевска стала финалисткой всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства»

Екатерина Меркушева Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

Екатерина Меркушева из Ижевска прошла в финал всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства». Там она представила проект этнокомплекса «Бобровая долина», сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

«Я рассказала, как через сферу гостеприимства брендировать территорию, а через этнокультурный потенциал создавать экономику впечатлений», - говорит о своей работе девушка.

Финалистов объявляли в Краснодаре, ими стали 30 участников из 16 регионов России. Всего заявки подавали 140 конкурсантов из 35 субъектов.

«Чтобы стать настоящим мастером гостеприимства, нужно любить людей, принимать ситуации и видеть позитивный опыт в каждом моменте», - говорит Екатерина.

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