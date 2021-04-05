Автомобиль сбил 11-летнего мальчика на велосипеде на улице Ленина в Ижевске Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Днем 3 апреля напротив дома №140А по улице Ленина в Ижевске 30-летний водитель «Опель Астра» сбил 11-летнего мальчика на велосипеде, сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

По предварительным данным, ребенок проезжал дорогу по пешеходному переходу, но делал это на красный сигнал светофора. При этом он не слез с велосипеда, как того требуют ПДД.

На фото с места ДТП видно, что на левом крыле автомобиля образовалась вмятина от удара Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

11-летний велосипедист получил травмы и его доставили в больницу.

На фото с места ДТП видно, что на левом крыле автомобиля от удара образовалась вмятина.

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