Еще в одном городе Удмуртии открылась лаборатория для диагностики коронавируса

Фото: пресс-служба ЧМЗ, https://vk.com/chmz.glazov

В Глазове открылась первая первая в городе лаборатория для диагностики коронавирусной и других инфекций методом полимеразной цепной реакции. На ремонт помещения и покупку необходимого оборудования было затрачено более 20 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ЧМЗ.

Благодаря открытию лаборатории МСЧ-41 тесты на COVID-19будут делать в Глазове, тогда как раньше анализы отправляли в Ижевск. Это обеспечит скорость и качество проведения ПЦР-тестов.

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