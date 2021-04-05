Фотофакт: остановка на улице Клубной в Ижевске «утопает» в мусоре

Фото: Людмила Ларионова, https://vk.com/id370679049

В группе «Злой Ижевчанин» во «ВКонтакте» появилось фото, на котором видно, что одна из остановок общественного транспорта просто «утопает» в мусоре. По словам автора поста Людмилы Ларионовой, такая ситуация складывается на улице Клубной в Ижевске. Женщина возмущена и пытается понять, кто должен отвечать за чистоту в общественном месте.

«Вот такая остановка-помойка на ул.Клубная! Интересно,кто- нибудь должен убирать общественные места?Кто должен отвечать за порядок на остановках?», - пишет под фото ижевчанка (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).

«Комсомолка» решила собрать мнение ижевчан по этой проблеме.

Большинство уверены, что в первую очередь жители сами должны нести ответственности за чистоту города.

«Отвечать должен тот, кто там мусорит», - считает Илья Пушкарев

«Да, кто-то должен убирать. А кто-то мог бы и не мусорить», - пишет Александр Кручинин

«Пока так мусорят, так и будет! Или что теперь, администрации ставить на каждую остановку уборщика ?» – задается вопросом Дмитрий Максуров.

Кто-то уверен, что главная проблема в отсутствии урн на остановках.

«Да проблема в том ,что не запланированы урны на остановках, да и менталитет никто не отменял», - утверждает Елена Алексеева.

А другие жители советуют не закрывать глаза на проблему и обратиться в городские службы.

«Чисто не там где убираются, а там где не мусорят. Бла бла бла. Ерунда. Судя по количеству мусора, там не убиралась ни разу. Вам в службу благоустройства города», - пишет Дмитрий Плетнев.

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