Погода в Ижевске 6 апреля: переменная облачность и до 9°С

Рассказываем о погоде в Ижевске на 6 апреля Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, Ижевск! Сегодня, 6 апреля, в городе будет солнечно и тепло. Об этом сообщают в Удмуртском гидрометцентре.

Дневная температура поднимется с ночных -5°С до 7…9°С. Скорость юго-восточного ветра составит 4–9 м/с.

Синоптики предупреждают, что утром на дорогах появится гололедица.

По данным сервиса «Яндекс Погода», днем в Ижевске будет ясно, вечером появится облачность, ночью станет пасмурно. Максимальная скорость переменного ветра составит 3,5 м/с.

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