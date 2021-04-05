В 2021 году Бессмертный полк в Ижевске вновь пройдет в онлайн-формате
Фото: Архив «КП» в Ижевске
9 мая 2021 года традиционная акция Бессмертный полк вновь пройдет в онлайн-формате. Такой вариант уже пробовали в прошлом году из-за пандемии коронавируса. Сейчас начался отбор волонтеров организаторами, который продлится до 15 апреля, сообщает пресс-служба правительства региона.
В обязанности добровольцев будут входить обработка фотографий ветеранов и их данных для дальнейшего включения в шествие Бессмертного полка.
В 2020 году трансляцию «Бессмертного полка – онлайн» посмотрели более 10 миллионов человек. Там было показано порядка 3 миллионов портретов. Онлайн-шествие длилось более двух недель.
В отличие от Бессмертного полка, Парад Победы в Ижевске состоится в традиционном формате. Все участники будут оснащены средствами индивидуальной защиты.
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