Санавиация Удмуртии совершила 53 вылета с начала 2021 года Фото: Алена Селезнева

С начала 2021 года в Удмуртии санавиация уже совершила 53 вылета, в 51 случае им пришлось эвакуировать пациентов в больницы. А в остальных двух вылетах на вертолете в отдаленные населенные пункты к пациентам доставили специалистов для консультации и проведения операции. Самыми частыми причинами называют острый коронарный синдром и инфаркты. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

За первые три месяца года вертолет вылетал в 12 из 25 районов Удмуртии.

«Чаще всего санитарная авиация республики вылетала к пациентам с сердечно-сосудистой патологией (47% случаев), заболеваниями центральной нервной системы (13%), хирургической патологией и термическими травмами (12%), патологией беременности (7%). В трех случаях врачам пришлось эвакуировать в Ижевск детей старше 1 года», - говорится в сообщении.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

86-летняя пенсионерка скончалась от коронавируса в Удмуртии 6 апреля

Баннеры с напоминанием о дизайн-коде установили в Ижевске