В Удмуртии обнаружили зараженные экологически опасными веществами леса Фото: pixabay.com

Прокуратура Удмуртии сообщает, что по материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело о загрязнении лесов в Шарканском районе экологически опасными веществами и отходами. Этот факт был выявлен природоохранной межрайонной прокуратурой совместно со специалистами минприроды республики. Общий ущерб составляет более 1, 3 млн руб.

Они установили, что причиной загрязнения является деятельность объекта сбора, обработки, утилизации нефтесодержащих и буровых отходов, который стоит всего в 10 метрах от лесопосадок.

В почве, на площади 486 кв. м., были превышены показатели веществ: хлоридов в 2650 раз, натрия в 8,3 раза и других.

Ведется расследование.

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