В 2020 году госдолг Удмуртии увеличился до 64 миллиардов рублей

В 2020 году госдолг Удмуртии увеличился на 18 миллиардов рублей Фото: Алена Селезнева

2020 год Удмуртия закончила с госдолгом, который составляет более 64 миллиардов рублей. В прошлом году региону пришлось привлечь дополнительно 18 миллиардов кредитных средств. Они были направлены на выполнения социальных обязательств перед жителями. Об этом сегодня, 6 апреля, рассказал глава республики Александр Бречалов во время своего доклада на 31 сессии Госсовета.

Однако он сообщил, что Удмуртия, по данным министерства финансов России является одним из регионов лидеров в стране по поддержке малого и среднего бизнес.

«Второе место – с наименьшим давлением на бизнес. Мы входим уже третий год подряд в ТОП-3 по этому показателю по мнению омбудсмена Титова», - говорит Александр Бречалов.

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