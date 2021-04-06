Месячник профилактики бешенства продлится до конца мая в Удмуртии Фото: Диля Ахмадишина

С 1 апреля по 31 мая 2021 года в Удмуртии проводится месячник по профилактике и ликвидации бешенства. С начала году уже зафиксировано 2 случая бешенства животных. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора региона.

В больницы в этом году уже обратилось 812 человек, которых укусили животные. Прямо сейчас курс лечебно-профилактической вакцинации проходят 760 жителей республики. В 2020 году такой курс иммунизации получили 3 774 человека.

А всего в прошлом году было зарегистрировано 26 случаев бешенства в 15 районах Удмуртии. Тогда животные покусали 4 233 человека.

Стоит отметить, что жители региона не болели бешенством с 2007 года.

СПРАВКА КП:

Бешенство (гидрофобия) - острая вирусная зоонозная инфекция, характеризующаяся симптомами энцефалита; средством профилактики бешенства при укусе животного является немедленная обработка раны и иммунизация антирабическими препаратами. Болезнь передается от животного к человеку через укус.

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