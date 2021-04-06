Месячник профилактики бешенства продлится до конца мая в Удмуртии
Фото: Диля Ахмадишина
С 1 апреля по 31 мая 2021 года в Удмуртии проводится месячник по профилактике и ликвидации бешенства. С начала году уже зафиксировано 2 случая бешенства животных. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора региона.
В больницы в этом году уже обратилось 812 человек, которых укусили животные. Прямо сейчас курс лечебно-профилактической вакцинации проходят 760 жителей республики. В 2020 году такой курс иммунизации получили 3 774 человека.
А всего в прошлом году было зарегистрировано 26 случаев бешенства в 15 районах Удмуртии. Тогда животные покусали 4 233 человека.
Стоит отметить, что жители региона не болели бешенством с 2007 года.
СПРАВКА КП:
Бешенство (гидрофобия) - острая вирусная зоонозная инфекция, характеризующаяся симптомами энцефалита; средством профилактики бешенства при укусе животного является немедленная обработка раны и иммунизация антирабическими препаратами. Болезнь передается от животного к человеку через укус.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Санавиация Удмуртии совершила 53 вылета с начала 2021 годам
В Удмуртии обнаружили зараженные экологически опасными веществами леса