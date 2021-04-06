Александр Бречалов отчитался о результатах деятельности правительства Удмуртии за 2020 год: «Кризис - это возможности»

Александр Бречалов отчитался о результатах деятельности правительства Удмуртии за 2020 год перед госсоветом региона Фото: Диля Ахмадишина

Сегодня, 6 апреля, глава Удмуртии Александр Бречалов отчитался о результатах деятельности правительства Удмуртии в 2021 году. Он представил свой доклад на 31 сессии Госсовета.

«2020 год был особенным динамичным и насыщенным, я умышленно не называю его сложным. рассуждать о сложностях - это путь в никуда, поэтому сегодня мы будем оценивать, насколько качестве удалось воспользоваться тем самым окном возможностей в 2020 году, поскольку кризис это всегда в первую очередь возможности», - так начал свою речь Александр Бречалов.

Он рассказал, что в области здравоохранения не удалось спроектировать все 87 ФАПов республики, которые нуждались в ремонте. На их обновление планировалось потратить 430 миллионов рублей, но уже в 2020 году пришлось сократить финансирование до 400 миллионов рублей. К октябрю 2021 года все они должны будут заработать.

В сфере образования не удалось вовремя закончить ремонт школы в Кезу на 500 человек. Однако, глава заметил, что уже в сентября 2021 года образовательное учреждение должно принять школьников.

А также, Александр Бречалов отметил, что в 2019 году допустили ошибку с выбором типа покрытия дороги Балезино-Сергино. В связи с этим было принято решение, вести ремонт дорог на севере Удмуртии по иному.

А еще глава региона рассказал, что расходы в 2020 году возросли на 17 миллиардов рублей. Эти средства были направлены на поддержку бизнеса. Такая мера помогла 24 тысячам предприятий МСП и сохранила работу 80 тысячам сотрудников Удмуртии.

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