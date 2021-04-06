Более 36 миллиардов рублей потратили на сферу здравоохранения в Удмуртии в 2020 году Фото: pixabay.com

В 2020 году из бюджета Удмуртии на сферу здравоохранения было выделено более 36 миллиардов рублей. Это на 30% больше 2019 году. Об этом сегодня, 6 апреля, рассказал глава республики Александр Бречалов во время своего доклада на 31 сессии Госсовета.

Он сообщил, что на начало прошлого года дефицит медперсонала составлял более 2000 мест. Для того, чтобы трудоустроить как можно больше медработников, особенно в сельских медучреждениях, были увеличены выплаты по проектам «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

Так по программе для докторов единовременные выплаты увеличены с 1 до 1,5 миллионов рублей, а фельдшерам - с 500 до 750 тысяч рублей. В итоге удалось привлечь 72 врача и 36 фельдшеров в районы республик. Это в 2 раза больше, чем в 2019 году.

Кроме того, для медиков ввели новую меру соцподдержки - единовременные выплаты для врачей в полмиллиона рублей. В 2020 году ею воспользовались 40 медработников.

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