33-летняя ижевчанка претендует на звание «Мисс Maxim»

Жительница Ижевска участвует в ежегодном конкурсе красоты «Мисс Maxim» Фото: maximonline.ru

Жительница Ижевска участвует в ежегодном конкурсе красоты «Мисс Maxim» от популярного мужского журнала Maxim («Максим», 18+). Она хочет попасть на его обложку.

Девушка прошла отбор редакторов журнала, попала в 160 секси-красавиц и теперь участвует в голосовании в формате «Кто горячее?!».

Известно, что Ирине Мерзляковой 33 года. Она закончила ИжГТУ, замужем, Телец по гороскопу. На фото, отобранном для голосования, девушка в сексуальном платье с низким декольте позирует на фоне Ижевского пруда.

Мы пытались связаться с ней, но Ирина не отвечает на наши сообщения. Поэтому предлагаем пока просто посмотреть на ее фото.

Девушка в сексуальном платье с низким декольте позирует на фоне ижевского пруда Фото: maximonline.ru

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«Мисс Maxim» - это ежегодный конкурс журнала, в котором участвуют сексуальные девушки старше 18 лет.

По итогам голосования 24 мая выберут сотню самых секси-леди, которых пригласят в Москву на профессиональный фотокастинг.

В финал пройдут 10 финалисток - они станут главными претендентками на победу и попадут на страницы сентябрьского номера Maxim. 14 июля в московском клубе состоится финал конкурса, где жюри выберет победительницу. Она станет героиней обложки сентябрьского номера журнала.

Ранее на обложку мартовского номера журнала попала уроженка Удмуртии, чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева. На обложке журнала спортсменка в прозрачном нижнем белье, а внутри - топлес.

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