Более 5 миллиардов рублей потрачено на строительство дорог в Удмуртии в 2020 году Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Сегодня, 6 апреля, глава республики Александр Бречалов во время своего доклада на 31 сессии Госсовета рассказал, что в 2020 году на строительство дорог в Удмуртии было потрачено 5,16 миллиарда рублей. Всего уложили 408 километров нового дорожного полотна.

Еще 190 миллионов рублей потратили на ремонт 51 километра тротуаров в городах Удмуртии.

Напомним, в 2021 году в Удмуртии планируется ремонт 28 участков дорог, при этом будут использовать асфальтобетон нового ГОСТа.

В 2021 году также кроме ремонта дорог займутся их благоустройством. 16 аварийно-опасных участков дорог региона планируют осветить, а на 9 участках дорог Удмуртии установят новые камеры фиксации нарушений.

Что касается тротуаров: в 2021 году в Ижевске отремонтируют 63 пешеходные дорожки. Для этого из регионального бюджета выделят более 100 миллионов рублей.

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