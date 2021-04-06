Карта распространения коронавируса на 6 апреля 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 6 апреля 2021 года Фото: Амир Закиров

На утро 6 апреля выявили еще 79 новых случаев заболевания коронавирусом в Удмуртии. От болезни скончалась 86-летняя пенсионерка. Выздоровели за сутки 75 пациентов

Рассказываем о статистике по районам и городам:

Ижевск - 14 896

Глазов - 1 358

Воткинск - 1 345

Можга - 1 743

Сарапул - 1 140

Завьяловский район - 1 742

Алнашский район - 603

Балезинский район - 470

Вавожский район - 281

Воткинский район - 358

Глазовский район - 321

Граховский район - 194

Дебесский район - 268

Игринский район - 723

Камбарский район - 279

Каракулинский район - 213

Кезский район - 310

Кизнерский район - 334

Киясовский район - 215

Красногорский район - 312

Малопургинский район - 474

Можгинский район - 291

Сарапульский район - 364

Селтинский район - 268

Сюмсинский район - 228

Увинский район - 802

Шарканский район - 538

Юкаменский район - 254

Якшур-Бодьинский район - 470

Ярский район - 272

А вакцину от COVID-19 уже поставили 50 052 человека.

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