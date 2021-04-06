Карта распространения коронавируса на 6 апреля 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 6 апреля 2021 года
Фото: Амир Закиров
На утро 6 апреля выявили еще 79 новых случаев заболевания коронавирусом в Удмуртии. От болезни скончалась 86-летняя пенсионерка. Выздоровели за сутки 75 пациентов
Рассказываем о статистике по районам и городам:
Ижевск - 14 896
Глазов - 1 358
Воткинск - 1 345
Можга - 1 743
Сарапул - 1 140
Завьяловский район - 1 742
Алнашский район - 603
Балезинский район - 470
Вавожский район - 281
Воткинский район - 358
Глазовский район - 321
Граховский район - 194
Дебесский район - 268
Игринский район - 723
Камбарский район - 279
Каракулинский район - 213
Кезский район - 310
Кизнерский район - 334
Киясовский район - 215
Красногорский район - 312
Малопургинский район - 474
Можгинский район - 291
Сарапульский район - 364
Селтинский район - 268
Сюмсинский район - 228
Увинский район - 802
Шарканский район - 538
Юкаменский район - 254
Якшур-Бодьинский район - 470
Ярский район - 272
А вакцину от COVID-19 уже поставили 50 052 человека.
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