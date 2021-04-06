Павел Митрошин покинул должность директора территориального фонда ОМС Удмуртии

Павел Митрошин Фото: пресс-служба ТФОМС Удмуртии

Накануне, 5 апреля, Павел Митрошин покинул пост директора территориального фонда обязательного медицинского страхования Удмуртии. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы и правительства республики.

Отмечается, что это была его инициатива.

Сейчас первым заместителем руководителя фонда является Татьяна Демина.

Напомним, что Павел Митрошин занял этот пост в ноябре 2017 года. А ранее, с 2010 по 2014 год, он был заместителем министра здравоохранения Удмуртии.

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