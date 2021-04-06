Хореограф Даниил Глейхенгауз ставит новый номер для фигуристки из Ижевска Алины Загитовой

Фото: https://www.instagram.com/daniil_gleikhengauz/

В скором времени зрители смогут оценить новую постановку олимпийской чемпионки из Ижевска Алины Загитовой. Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз ставит для нее новый номер, который будет называться «Внутренний свет». Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

На своей странице он разместил небольшой отрывок программы.

«Главный сюрприз, который вы ждали. Новая постановка для Алины Загитовой. Номер называется «Внутренний свет. Я думаю, вы согласитесь со мной, что это максимально про нее, а как это будет, вы увидите уже завтра», – написал Даниил Глейхенгауз.

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