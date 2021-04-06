Худрук удмуртских «Бабушек из Бураново» Ольга Туктарева о клипе: «Я рада, что у нас что-то новенькое появилось»

Ольга Туктарева, художественный руководитель коллектива «Бабушек из Бураново» Фото: Архив «КП» в Ижевске

«Бабушки из Бураново» записали новый клип на песню «Открываешь дверь настежь». Ольга Туктарева, художественный руководитель коллектива, рассказала «Комсомолке» как проходили съемки.

По ее словам, музыку предложил Владислав Горжак, продюсер проекта «Эктоника». текст песни придумали во время пандемии коронавируса, когда настроение было не очень хорошим. Впервые ее исполнили на «Табаньфесте» (0+) в Усадьбе Тол Бабая в августе 2020.

«Я рада что у нас хоть что-то новенькое появилось. Бабушки в возрасте, им нужна работа, чтобы они дольше жили», — поделилась впечатлениями Ольга Туктарева.

Съемки длились два — три дня. Потом видео монтировали — в этом процессе коллектив уже не участвовал. Кстати, в клипе снялась дочь Ольги Туктаревой.

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