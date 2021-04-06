В 2020 году в бюджет Удмуртии поступило 128 миллионов долларов за счет экспорта компаний малого бизнеса Фото: Ульяна КОЛМОГОРОВА

Сегодня, 6 апреля, на пресс-конференции глава Удмуртии Александр Бречалов ответил на вопросы журналистов. Он рассказал, что в 2020 году в бюджет Удмуртии поступило 128 миллионов долларов за счет экспорта продукции компаний малого бизнеса.

Глава отметил, что у республики существует огромная зависимость от нефтяных компаний и оборонно-промышленного корпуса.

«Безусловно в фокусе внимания, оборонные предприятия. Но мы приложили все усилия для развития малого бизнеса. Нам это удалось. Мы раскачали этот сегмент экономики», - говорит Александр Бречалов.

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