Глава Удмуртии Александр Бречалов прокомментировал проблему с общественным транспортом Ижевска

Жителей Ижевска стали беспокоит проблемы с общественным транспортом, который стал ходить с большими перебоями Фото: Диля Ахмадишина

Жителей Ижевска стали беспокоит проблемы с общественным транспортом, который стал ходить с большими перебоями. Журналисты подняли этот вопрос на пресс-конференции с главой Удмуртии Александром Бречаловым.

«Почему много сбоев ? Те, кто приватизировал актив, не хотят его развивать. Проблема серьезная и она в фокусе моего внимания. Надеюсь, что с наступлением огородной истории у нас такого напряжения не будет», - говорит он.

Также глава региона заявил, что одним из способов решения проблемы видит обратное создание госкомпании. Однако сейчас, пытаются привлечь сторонних инвесторов, так как в бюджете республики нет необходимых средств для вложений в эту отрасль.

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