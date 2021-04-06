Глава Удмуртии Александр Бречалов о возможном баллотировании в госдуму: «Я никуда не собираюсь»

Глава Удмуртии Александр Бречалов Фото: Диля Ахмадишина

4 апреля 2017 Александр Бречалов назначен исполняющим обязанности главы Удмуртии. Сегодня, 6 апреля, на пресс-конференции он ответил на вопросы журналистов в новом здании Национальной библиотеки Удмуртии.

Журналистов заинтересовал вопрос: собирается ли Александр Бречалов баллотироваться в Госдуму и не покинет ли он после этого свой пост?

«Допускаю, что вы знаете больше чем я, но я перестал следить за тем, куда меня отправляют. Рано еще говорить о Госдуме, люди определят, кто будет представлять партию «Единая Россия». Постараюсь коротко ответить и очень честно - я никуда не собираюсь», - говорит глава Удмуртии.

Цитата главы Удмуртии Фото: Архив «КП» в Ижевске

Он также отметил, что у него есть на это несколько причин. Во-первых, по его словам, в Удмуртии сложилась ситуация еще сложнее, чем в 2017 году, поэтому он не может оставить регион.

«Это было бы некрасиво» - говорит он.

А во-вторых, Александр Бречалов сказал, что не хочет «бросать дело на полпути».

«У меня есть личные амбиции, не хочу бросать дело на полпути. Я хочу много чего сделать еще здесь», - отвечает глава Удмуртии.

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