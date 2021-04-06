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Политика6 апреля 2021 16:44

Александр Бречалов прокомментировал деятельность государственного контрольного комитета Удмуртии

Он заявил, что ведомство необходимо республике
Анна Митрофанова
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Александр Бречалов прокомментировал деятельность государственного контрольного комитета Удмуртии

Александр Бречалов прокомментировал деятельность государственного контрольного комитета Удмуртии

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что государственный контрольный комитет необходим республике, так как в регионе множество проектов, которые нужно проверять. Об этом он сообщил сегодня, 6 апреля, отвечая на вопросы журналистов.

«Контрольный комитет очень нужен — у меня нет иллюзий. <...>Я надеюсь, что тот кто возглавит комитет, наведет порядок, с точки зрения численности работников, и с точки зрения профессионализма», - говорит глава Удмуртии во время прямого эфира.

Он прокомментировал ситуацию, которая сложилась вокруг должности председателя контрольного комитета Удмуртии.

«Если говорить про господина Сарнаева, то он не стоит этого внимания. И обсуждать не хочу. То, что происходит внутри, человек дешевыми вещами набирает внимание. Второй вопрос, Филлипова — закон для всех един. Она начала исполнять обязанности ответственно», - комментирует Александр Бречалов.

Напомним, ранее председателя государственного контрольного комитета Удмуртии Ольгу Филиппову сняли с должности и теперь она находится под домашним арестом по обвинению в растрате. До нее этот пост возглавлял Борис Сарнаев, которого досрочно освободили от должности депутаты.

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