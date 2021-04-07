Многодетная мать в Удмуртии купила дом на маткапитал и не выделила доли детям

Суд постановил выделить доли в жилье детям после вмешательства прокурора
Фото: Диля Ахмадишина
Мать троих детей израсходовала материнский капитал на дом в Увинском районе и не выделила доли детям. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
Отмечается, что жительница Завьяловского района лишена родительских прав. Она родила второго ребенка в 2009 году и получила сертификат на маткапитал. В январе 2011 она купила дом. Женщина была обязана оформить жилье в общую собственность с детьми, но не сделала этого. Мать — единственный собственник дома. В ситуацию вмешался прокурор.
Суд удовлетворил его требования. Мать обязана выделить доли для детей в доме. Исполнение решения суда контролирует прокуратура.
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