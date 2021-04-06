Планировали преступление два месяца: подробности жестокого убийства на Холмогорова в Ижевске

Преступление произошло среди бела дня в квартире на оживленной улице. Соседи ничего не слышали Фото: Ирина БУРЦЕВА

В июне 2019 года на улице Холмогорова в Ижевске произошло страшное убийство. В квартире нашли тела бизнесмена и его единственного сына. Из дома унесли деньги и ценные вещи. Подозреваемых объявили в международный розыск. Фигурантов дела задержали в Белоруссии. Только в марте им вынесли приговор.

Новые подробности дела «Комсомолка» узнала у следователя по особо важным делам Дмитрия Пономарева.

ПОЗАВИДОВАЛИ РОДСТВЕННИКАМ

Семья Васильевых (все имена и фамилии изменены — прим. ред.) жила на улице Холмогорова.

«Счастливая семья. Занимались честным бизнесом. Никогда не привлекались к уголовной ответственности. Муж Виктор занимался бизнесом. Супруга Елена всю жизнь работала. Их 22-летний сын Кирилл был единственным ребенком в семье», — говорит следователь Дмитрий Пономарев.

Казалось - у семьи не было ни врагов, ни даже просто недоброжелателей. А вот завистливые родственники - были. Например, бывший муж Лениной сестры, Борис. Мужчина окончил юридический, работал руководителем на одном из заводов в Ижевске. Он знал, что у родственников бывшей жены есть деньги и решил их украсть. В компаньоны позвал своего знакомого Николая. Выбрал его не просто так - будущий напарник носил кличку «рэкетмен», потому что он сидел в 90-е за кражи и разбои. А Коля нашел его одного сообщника — Юрия из Можги.

Николай - один из сообщников по прозвищу «Рэкетмен»: он был судим в 90-е. Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии

ГОТОВИЛИСЬ ДВА МЕСЯЦА

План преступления начали разрабатывать за два с половиной месяца. Борис купил медицинские маски, кепки, спортивные костюмы, перчатки - все для маскировки. Арендовав машину, вместе с сообщниками он каждый день следил за Васильевыми. Он же нарисовал Николаю и Юрию карту с подробным расположением комнат и показал, где находится сейф.

За несколько дней до преступления Борис обеспечил себе алиби и уехал на огород к отцу: мужчина понимал, что станет первым подозреваемым в деле. Тогда его друзья нашли третьего сообщника — таксиста Анатолия и посвятили его в свои планы. Накануне убийства Николай и Юрий налепили на магнитный замок двери в подъезде скотч: так было бы проще попасть в дом.

НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ НА ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Утром 14 июня 2019 Виктор Васильев, как обычно, отвез свою жену на работу. В это время преступники зашли в подъезд затаились на лестничной клетке. Отец семейства вернулся и пошел гулять с собаками. Дверь в квартиру он оставил открытой, и Николай с Юрием вошли в дом и задушили Кирилла. Потом сообщники остались в засаде, дождались возвращения Виктора и убили его. Николай и Юрий забрали деньги и ценные вещи и отправились на ул. Софьи Ковалевской: там их ждал таксист Анатолий, а еще в это время с огорода вернулся Борис. Ему отдали часть награбленного. Потом сообщники уехали на реку Иж и сожгли одежду, в которой они были в момент совершения преступления. На убийство и уничтожение улик ушло несколько часов.

Тела мужа и сына Елена обнаружила только вечером. За это время преступники успели скрыться.

Юрий - один из сообщников. Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии

ПОБЕГ В БЕЛОРУССИЮ

В тот же день Анатолий отвез Юрия и Николая в Можгу, а оттуда мужчины на попутках доехали до Москвы. Борис остался в Удмуртии. На следующий день после совершения преступления его задержали.

«Бориса задержали в ночь с 15 на 16 июня, таксиста — через неделю, потому что они никогда не пересекались. Это тоже было частью плана, чтобы преступники не могли указать друг на друга», — комментирует Дмитрий Пономарев.

Николая и Юрия незамедлительно объявили в международный розыск. Два преступника вели себя очень осторожно, например, передвигались по отдельности. Сидевший Николай знал, как работают правоохранители и грамотно продумывал каждый шаг. Потом убийцы на попутках уехали в Белоруссию. По мнению Дмитрия Пономарева, им просто повезло, что в дороге и на пограничном пункте их не задержали.

Сообщники жили в квартире в Бресте и практически не выходили оттуда. Они представлялись рабочими из России и говорили, что ждут бригаду. Выходили только за продуктами.

В октябре преступников задержали. Следователь написал в Генеральную прокуратуру Белоруссии обращение, чтобы Николая и Юрия выдали России. На это ушел месяц. Зимой 2020 их привезли в Россию в поезде УФСИН. Подозреваемых сразу же поместили в СИЗО, потому что они уже были арестованы заочно.

Следователь допросил подозреваемых, с ними проверили показания на месте, провели очные ставки. В убийстве вину никто не признал — валили друг на друга.

«Все следственные действия проводились в присутствии сотрудников специальных подразделений. Проверки показаний проходили в общественных местах: мы следовали по маршруту их передвижения к месту преступления, к путям отхода», — вспоминает следователь.

Кстати, часть похищенных денег обнаружили в покрышке от автомобильного колеса.

КАКОЕ НАКАЗАНИЕ?

Всем сообщникам уже вынесли приговор. Борису назначили наказание еще в сентябре 2020 — его приговорили в шести годам лишения свободы в колонии строгого режима. Таксиста приговорили к восьми годам лишения свободы.

Николаю дали 23 года лишения свободы, Юрию — девять лет лишения свободы. Юрия оправдала коллегия присяжных в деле об убийстве.

«У каждого из этих людей было, что терять. Каждый из них единственный ребенок в семье, кроме Юрия. Но у него умер брат, и он остался один. У каждого из них было счастливое детство», — отмечает следователь.

У Бориса было высшее юридическое образование. Он работал на руководящей должности на одном из заводов. У мужчины была дочь, но она осталась жить с матерью. Кстати, мужчина пытался оправдаться, обвинив Елену в своем разводе. Но следователи выяснили, что на самом деле у него были исключительно корыстные мотивы.

У Николая судьба складывалась сложнее. Его родители занимали руководящие должности в сфере образования и здравоохранения. Он сам мог стать спортсменом, но еще в детстве пошел по кривой дорожке. Николая не раз судили за кражи и грабежи. У него остались трое детей.

Юрий работал, не был судим, воспитывал двоих детей. Служил в армии в элитных войсках.

Анатолий в разводе. У него были долги, но таких серьезных преступлений он никогда не совершал.

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