Стоять не придется: «Комсомолка» проверила, как объехать пробки Ижевска

Можно ли объехать пробки? фото:архив "КП"

8- и 9-балльные пробки для Ижевска – дело привычное. Город «стоит» утром и вечером – дорога домой может занять до 40 минут, а то и больше. Самая большая нагрузка ложится на улицы Удмуртскую, Горького и Ленина. Журналисты «Комсомолки» решили найти пути объезда – мы выбрали четыре загруженных маршрута и попробовали проехать их разными способами.

ИЗ ЦЕНТРА – В МЕТАЛЛУРГ

Первый маршрут, который мы выбрали, начинался от собора Александра Невского до парка

Кирова. Выехали в 17:50.

Маршрут Центр-Горького-парк Кирова, 19 минут, фото: Скрин GoogleКарты

Один из журналистов отправился по прямой (через Горького с

поворотом на Кирова) – дорога заняла около 19 минут. В это время суток скорость потока на этом участке достигает не больше 20-30 км/ч. Так что, несмотря на небольшое расстояние, почти все время приходилось стоять.

Чтобы объехать пробку, второй журналист спустился от собора вниз по Ленина и свернул на

Милиционную. Дальше он двигался вдоль монумента и ЖК «Ривьера Парк» до Кирова.

Маршрут Центр-Милиционная-парк Кирова, 13 минут, фото: Скрин GoogleКарты

Развернувшись на светофоре, доехали до парка. По второму маршруту удалось уложиться в 13 минут. Экономия времени составила 6 минут.

ПО УДМУРТСКОЙ К ВОТКИНСКОМУ ШОССЕ

Следующий маршрут, который мы выбрали, лежал к перекрестку Удмуртской, Буммашевской и Воткинского шоссе.

Маршрут Удмуртская-Воткинское шоссе, 27 минут, фото: Скрин GoogleКарты

Стартовав от ТЦ «Аврора парк» на пересечении Кирова и Удмуртской, мы проехали дорогу прямо. Выехав в 17:40, мы собрали на пути все возможные пробки. Дорога заняла 27 минут.

Альтернативный маршрут проходил через улицу Авангардную и 8 Марта.

Маршрут Удмуртская-Буммашевская-Воткинское шоссе, 18 минут, фото: Скрин GoogleКарты

Мы выехали на Серова до 10 лет Октября, где свернули на Буммашевскую и ехали до перекрестка с Воткинским шоссе. Так нам удалось сэкономить 9 минут – весь путь занял у нас 18 минут.

А какие пути объезда пробок знаете вы? Предлагайте свои варианты в комментариях!

С ПУШКИНСКОЙ В ГОРОДОК МЕТАЛЛУРГОВ

Следующий маршрут лежал к скверу имени Тарасова в городке Металлургов. К нему мы выехали в 17:45.

Маршрут Тц "Сигма"-Металлург, 24 минуты, фото: Скрин GoogleКарты

По традиционному маршруту (по Пушкинской, а после – Холмогорова, сквозь пробки) мы доехали за 24 минуты.

Однако заторы можно объехать.

Маршрут "ТЦ"Сигма-Нижняя-Металлург, 18 минут, фото: Скрин GoogleКарты

Для этого после переулка Широкого нужно свернуть на Карла Маркса, после – на Кирова – Нижнюю – Металлистов и 50 лет ВЛКСМ. У нас время в пути составило 18 минут. Итого, экономия времени – 6 минут.

ИЗ ЦЕНТРА В СОЦГОРОД

Следующий маршрут – от перекрестка Ленина – Пушкинская к перекрестку Ленина –

Орджоникидзе. Чтобы испытать его, мы выехали в 18:00.

Маршрут Ленина-Орджоникидзе, 19 минут, фото: Скрин GoogleКарты

До пункта назначения мы добрались уже к 18:19.

Чтобы объехать пробки, на перекрестке с Пушкинской мы свернули в сторону Пастухова.

Маршрут Ленина-Краева-Орджоникидзе, 17 минут, фото: Скрин GoogleКарты

После первого светофора мы ушли налево, а на перекрестке с Коммунаров – направо, после чего ехали до Краева. А там – свернули в направлении Орджоникидзе. Правда, в районе перекрестка с Удмуртской мы попали в 10-минутную пробку. Итого весь путь занял у нас 17 минут – сэкономить удалось всего две минуты.

А какие пути объезда пробок знаете вы? Предлагайте свои варианты в комментариях!

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