Стоять не придется: «Комсомолка» проверила, как объехать пробки Ижевска

Можно ли объехать пробки? фото:архив "КП"
8- и 9-балльные пробки для Ижевска – дело привычное. Город «стоит» утром и вечером – дорога домой может занять до 40 минут, а то и больше. Самая большая нагрузка ложится на улицы Удмуртскую, Горького и Ленина. Журналисты «Комсомолки» решили найти пути объезда – мы выбрали четыре загруженных маршрута и попробовали проехать их разными способами.
ИЗ ЦЕНТРА – В МЕТАЛЛУРГ
Первый маршрут, который мы выбрали, начинался от собора Александра Невского до парка
Кирова. Выехали в 17:50.
Маршрут Центр-Горького-парк Кирова, 19 минут, фото: Скрин GoogleКарты
Один из журналистов отправился по прямой (через Горького с
поворотом на Кирова) – дорога заняла около 19 минут. В это время суток скорость потока на этом участке достигает не больше 20-30 км/ч. Так что, несмотря на небольшое расстояние, почти все время приходилось стоять.
Чтобы объехать пробку, второй журналист спустился от собора вниз по Ленина и свернул на
Милиционную. Дальше он двигался вдоль монумента и ЖК «Ривьера Парк» до Кирова.
Маршрут Центр-Милиционная-парк Кирова, 13 минут, фото: Скрин GoogleКарты
Развернувшись на светофоре, доехали до парка. По второму маршруту удалось уложиться в 13 минут. Экономия времени составила 6 минут.
ПО УДМУРТСКОЙ К ВОТКИНСКОМУ ШОССЕ
Следующий маршрут, который мы выбрали, лежал к перекрестку Удмуртской, Буммашевской и Воткинского шоссе.
Маршрут Удмуртская-Воткинское шоссе, 27 минут, фото: Скрин GoogleКарты
Стартовав от ТЦ «Аврора парк» на пересечении Кирова и Удмуртской, мы проехали дорогу прямо. Выехав в 17:40, мы собрали на пути все возможные пробки. Дорога заняла 27 минут.
Альтернативный маршрут проходил через улицу Авангардную и 8 Марта.
Маршрут Удмуртская-Буммашевская-Воткинское шоссе, 18 минут, фото: Скрин GoogleКарты
Мы выехали на Серова до 10 лет Октября, где свернули на Буммашевскую и ехали до перекрестка с Воткинским шоссе. Так нам удалось сэкономить 9 минут – весь путь занял у нас 18 минут.
А какие пути объезда пробок знаете вы? Предлагайте свои варианты в комментариях!
С ПУШКИНСКОЙ В ГОРОДОК МЕТАЛЛУРГОВ
Следующий маршрут лежал к скверу имени Тарасова в городке Металлургов. К нему мы выехали в 17:45.
Маршрут Тц "Сигма"-Металлург, 24 минуты, фото: Скрин GoogleКарты
По традиционному маршруту (по Пушкинской, а после – Холмогорова, сквозь пробки) мы доехали за 24 минуты.
Однако заторы можно объехать.
Маршрут "ТЦ"Сигма-Нижняя-Металлург, 18 минут, фото: Скрин GoogleКарты
Для этого после переулка Широкого нужно свернуть на Карла Маркса, после – на Кирова – Нижнюю – Металлистов и 50 лет ВЛКСМ. У нас время в пути составило 18 минут. Итого, экономия времени – 6 минут.
ИЗ ЦЕНТРА В СОЦГОРОД
Следующий маршрут – от перекрестка Ленина – Пушкинская к перекрестку Ленина –
Орджоникидзе. Чтобы испытать его, мы выехали в 18:00.
Маршрут Ленина-Орджоникидзе, 19 минут, фото: Скрин GoogleКарты
До пункта назначения мы добрались уже к 18:19.
Чтобы объехать пробки, на перекрестке с Пушкинской мы свернули в сторону Пастухова.
Маршрут Ленина-Краева-Орджоникидзе, 17 минут, фото: Скрин GoogleКарты
После первого светофора мы ушли налево, а на перекрестке с Коммунаров – направо, после чего ехали до Краева. А там – свернули в направлении Орджоникидзе. Правда, в районе перекрестка с Удмуртской мы попали в 10-минутную пробку. Итого весь путь занял у нас 17 минут – сэкономить удалось всего две минуты.
А какие пути объезда пробок знаете вы? Предлагайте свои варианты в комментариях!
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