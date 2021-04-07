В Ижевске установят 2 589 энергоэффективных светодиодных фонарей

В ижевске уже заменили 180 светильников на новые энергоэффективные Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

В Ижевске энергетики занялись заменой устаревших уличных светильников на новые энергоэффективные светодиодные. Сейчас уже проведена работа на 180 объектов, которые освещают улицы Буммашевскую, Дзержинского и Славянское шоссе. Следующей на очереди – улица Московская. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Всего на улицах столицы Удмуртии появятся 2 589 таких светильников.

Новое оборудование должно повысить уровень освещенности дорог и тротуаров. За счет этого должна повысится безопасность в городе. А еще сократиться расходная часть на освещение, которая выделяется из бюджета Ижевска.

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