В Ижевске установят 2 589 энергоэффективных светодиодных фонарей

В ижевске уже заменили 180 светильников на новые энергоэффективные
Фото: пресс-служба Администрации Ижевска
В Ижевске энергетики занялись заменой устаревших уличных светильников на новые энергоэффективные светодиодные. Сейчас уже проведена работа на 180 объектов, которые освещают улицы Буммашевскую, Дзержинского и Славянское шоссе. Следующей на очереди – улица Московская. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Всего на улицах столицы Удмуртии появятся 2 589 таких светильников.
Новое оборудование должно повысить уровень освещенности дорог и тротуаров. За счет этого должна повысится безопасность в городе. А еще сократиться расходная часть на освещение, которая выделяется из бюджета Ижевска.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Бургерная «Гарри» на улице Пушкинской в Ижевске закрывается
Команде юных хоккеистов из Ижевска прислали свитер с автографом Владимира Путина