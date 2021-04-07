Команде юных хоккеистов из Ижевска прислали свитер с автографом Владимира Путина

Свитер с автографом Владимира Путина получила команда юных хоккеистов из Ижевска. Фото: /vk.com/dimka_dementev

Юные хоккеисты из команды «Ижсталь — 2010» получили в подарок свитер с автографом президента России Владимира Путина. Об этом сообщает портал IZHLIFE (18+) со ссылкой на Дмитрия Дементьева, учителя начальных классов школы №97 и создателя хоккейного музея.

«Это величайшее событие для нашего классного музея, нашего города и республики. И это еще один день, который по праву войдет в историю команды «Ижсталь – 2010» и Клуба «Ижсталь» в целом!», — рассказал Дмитрий Дементьев на своей странице в соцсетях.

Руководитель ребят написал в конце ноября письмо на сайт президента. Он рассказал о своем необычном музее и попросил в подарок свитер с автографом Владимира Путина. Сам президент любит играть в хоккей. Просьбу Дмитрия услышали и подарили музею свитер с номером 11 — как раз тем, под которым играет президент. Подарок передали через Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртии и Федерацию Хоккея республики.

Также школьникам подарили свитер Вячеслава Фетисова — легендарного хоккеиста.

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