Полиция задержала организатора нарколаборатории в Ижевске

Полиция задержала и изъяла все оборудование у организатора нарколаборатории в Ижевске Фото: пресс-служба МВД по Удмуртской Республике

На улице Карла Маркса в Ижевске сотрудники УНК МВД по Удмуртии задержали 28-летнего безработного мужчину, который подозревался в обороте запрещенных веществ. При личном досмотре сотрудники правоохранительных органов обнаружили в его кармане 2 грамма синтетических наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

Далее стало понятно, что молодой человек изготовил вещество самостоятельно в организованной им нарколаборатории на улице Зимней. Там специально для этих целей он арендовал складское помещение. В этом помещении нашли и изъяли лабораторное оборудование, пластиковые емкости с химическими веществами объемом более 20 литров и почти 60 граммов готового наркотического средства.

Все это подозреваемый купил через интернет. А свою незаконную деятельность скрывал под видом химической деревообработки.

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