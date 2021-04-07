Фотофакт: Национальная библиотека Удмуртии преобразилась после ремонта

Национальная библиотека Удмуртии преобразилась после ремонта
Фото: Михаил Красильников
Накануне, 6 апреля, глава Удмуртии Александр Бречалов встретился с журналистами и ответил на их вопросы по итогам четырех лет работы в республике. Пресс-конференция прошла в обновленном здании Национальной библиотеки Удмуртии.
Официальное открытие здания еще не состоялось. Однако корреспонденты «Комсомолки» смогли подглядеть, как выглядит внутреннее убранство библиотеки после ремонта. Мы поделимся некоторыми фотографиями с вами.
Обновленный интерьер Национальной библиотеки Удмуртии
Фото: Михаил Красильников
Обновленный интерьер Национальной библиотеки Удмуртии
Фото: Вероника ИВАНОВА
Обновленный интерьер Национальной библиотеки Удмуртии
Фото: Михаил Красильников
Обновленный интерьер Национальной библиотеки Удмуртии
Фото: Вероника ИВАНОВА
Обновленный интерьер Национальной библиотеки Удмуртии
Фото: Михаил Красильников
Обновленный интерьер Национальной библиотеки Удмуртии
Фото: Вероника ИВАНОВА
Обновленный интерьер Национальной библиотеки Удмуртии
Фото: Вероника ИВАНОВА
Напомним, отделочные работы в здании библиотеки начали в октябре 2020 года. Из федерального бюджета на реконструкцию здания Национальной библиотеки Удмуртии было выделено 482 млн рублей .
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