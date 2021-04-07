Жители Ижевска вновь жалуются на отсутствие остановки у ТВЦ «Метеор»

Фото: Галина Казакова, https://vk.com/id217603580

Остановку около ТВЦ «Метеор» снесли еще 16 марта. Демонтаж комплекса произошел из-за того, что там незаконно работал и продавал алкогольную продукцию ночной ларек. Тогда жители Ижевска устроили дискуссии на тему того, когда же на этом месте появится новый объект.

А на днях в социальных сетях вновь появилась фотография от недовольной ижевчанки Галины Казаковой. Из подписи к снимку стало понятно, что остановку около ТВЦ «Метеор» так и не установили. А с приходом весны и сезона дождей люди вынуждены ожидать транспорт, намокая на улице.

«Люди стоят под дождём на остановке! Убрать убрали, а поставить забыли», - пишет Галина Казакова.

«Комсомолка» вновь решила заглянуть в комментарии и узнать мнение горожан по поводу этой проблемы.

«Нормальная остановка была», - утверждает Александра Яковлева.

«НАДО было сперва ПРИГОТОВИТТ новые остановки а потом сносить старые», - пишет Зинаида Абашева.

«Так убрал собственник, а не муниципалитет», - рассуждает Иван Иванов.

«Почему забыли? Забили. Им же не стоять на остановках. Хочу чтобы они ездили на транспорте» - выражает свое мнение Мусаллия Габдулхакова.

Стало понятно, что эта проблема остро стоит для горожан, ведь в комментариях появились жалобы на оствутие остановочных комплексов и на других улицах города.

«Просто смешно, на ост. Спортивной остановочные комплексы с ларьками снесли, а сейчас посмотрите, остановки стекляшки поставили в окружении еще большие ларьков забегаловок», - обращает внимание Валентина Петухова (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).

«Тоже самое на остановке,, рембыттехника,,!», - пишет Надежда Перескокова.

«На 8 микрорайоне такая же красота», - жалуется Анна Трофимович.

Так, недавно исчезла остановка «Рембыттехника» на улице Ленина, что также вызвало бурную реакцию у ижевчан.

Но есть в Ижевске и еще одна проблема с остановками, на тех, которые остаются стоять на месте, появляются целые свалки.

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