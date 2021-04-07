Карта распространения коронавируса на 7 апреля 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 7 апреля 2021 года Фото: Амир Закиров

На утро 7 апреля выявили еще 76 новых случаев заболевания коронавирусом в Удмуртии. От болезни скончались сразу четверо жителей региона - женщинам было 89 лет и 82 года, мужчинам - 81 год и 59 лет.

Рассказываем о статистике по районам и городам:

Ижевск - 14 955

Глазов - 1 359

Воткинск - 1 345

Можга - 1 743

Сарапул - 1 140

Завьяловский район - 1 743

Алнашский район - 603

Балезинский район - 472

Вавожский район - 282

Воткинский район - 358

Глазовский район - 322

Граховский район - 194

Дебесский район - 269

Игринский район - 727

Камбарский район - 279

Каракулинский район - 213

Кезский район - 311

Кизнерский район - 334

Киясовский район - 215

Красногорский район - 312

Малопургинский район - 475

Можгинский район - 291

Сарапульский район - 364

Селтинский район - 268

Сюмсинский район - 228

Увинский район - 806

Шарканский район - 538

Юкаменский район - 254

Якшур-Бодьинский район - 470

Ярский район - 272

А вакцину от COVID-19 уже поставили 51 345 человека.

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